Rosa Peral diu que va patir violència masclista per part de l'altre acusat pel crim de la Guàrdia Urbana

L'acusada pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, ha insistit en negar la relació amorosa amb l'altre acusat, Albert López, amb qui la Fiscalia sosté que van planificar l'assassinat de Pedro Rodríguez, el cadàver del qual fou trobat calcinat en un cotxe cremat el 4 de maig del 2017. "En algun moment la va colpejar, maltractar, li va fer alguna cosa que demostrés que és tant violent i maligne com vostè l'està pintant aquí?", li ha preguntat la defensa de López. "Pegar-me,no, insultar-me, sí. S'ha comportat com un psicòpata", ha assegurat Peral.El jutge del judici del crim de la Guàrdia Urbana, Enrique Rovira del Canto, ha explicat en l'inici del tercer dia que declara l'acusada, Rosa Peral, que hi ha una vocal suplent amb febre que ha anat a la Teknon. En motiu del coronavirus l'Audiència de Barcelona ha impedit al públic accedir a la sala on declara l'acusada.Per accelerar el final del judici s'ha habilitat la tarda d'aquest divendres perquè comenci a declarar l'altre acusat, Albert López, a preguntes de les acusacions. Dissabte al matí serà el torn les defenses i a la tarda es farà la prova documental. El dilluns hi haurà els informes i les conclusions. Amb aquestes mesures es pretén evitar la suspensió que obligaria a recomençar el procés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor