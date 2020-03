A judici un regidor del PSC a Sant Adrià acusat de desviar diners públics a un clan de la droga

El regidor del PSC a Sant Adrià Juan Carlos Ramos anirà a judici acusat d'un delicte de prevaricació per haver desviat presumptament fons públics a Ángel Amaya -àlies Tío Cristina-, cap del clan de Los Manolos, que té vinculacions amb el tràfic de droga, segons ha avançat El Mundo i ha pogut confirmar NacióDigital. La Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per a Ramos.Segons el ministeri fiscal, el regidor hauria pagat almenys 8.000 euros durant el 2017 a Amaya a canvi que aquest s'encarregués de la vigilància de pisos de protecció oficial que estaven buits. Amaya, però, no era titular de cap empresa regularitzada i el Fiscal acusa Ramos de "perpetuar les quotes de poder" dels clans de la Mina.La Fiscalia defensa que els pagaments es feien a través d'una empresa pantalla, Visegurity Express, contractada pel Consorci de la Mina, integrat pels ajuntaments de Sant Adrià i Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.Segons l'escrit d'acusació, del total de diners que rebia l'empresa, alguns passaven per mans de Ramos, que els feia arribar al Tío Cristina. Aquest, no amagava el seu paper en la vigilància dels pisos. En molts dels immobles era habitual veure-hi cartells amb la inscripció "LosManolos-Tío Cristina", per advertir de la vigilància.Durant el període investigat per la Fiscalia, es va produir una ocupació massiva de pisos buits a la Mina, alguns dels quals eren vigilats per Amaya. Fonts properes al cap del clan sempre han defensat que el Tío Cristina va rebre l'ordre de no vigilar més els pisos just abans de les ocupacions. Tot plegat passava setmanes després que Ramos fos detingut en el marc d'aquesta investigació.Més tard, el fill d'Amaya es va erigir com a representant dels ocupants i des d'aleshores, Ramos no ha deixat mai de ser regidor de l'Ajuntament de Sant Adrià.

