El Govern crea un portal amb tota la informació sobre el coronavirus

El Govern ha creat un portal amb tota la informació disponible sobre el coronavirus. El web, que estarà en actualització constant, inclou les últimes mesures adoptades, les recomanacions que es fan des del Departament de Salut, així com vídeos i materials didàctics per entendre la situació en què es troba Catalunya. Tot plegat, amb l'objectiu que tothom pugui conèixer i seguir les recomanacions per fer front a la pandèmia del Covid-19.L'última mesura adoptada pel Govern ha estat ordenar el tancament de centres comercials i locals d'oci. L'objectiu de l'executiu és doble: aconseguir limitar la propagació del virus i no col·lapsar el sistema de salut públic. Paral·lelament, el govern espanyol ha anunciat aquest migdia que demà es decretarà l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus. Aquí us expliquem què implica l'estat d'alarma i quines afectacions pot tenir per la ciutadania.

