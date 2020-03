Adriana Lastra, en quarantena després d'un positiu entre els seus col·laboradors

La vicesecretària general de PSOE, Adriana Lastra, s'ha posat en quarantena després de tenir coneixement que un dels seus col·laboradors ha donat positiu en coronavirus. La també portaveu de el Grup Socialista al Congrés, ha precisat que no presenta símptomes dels produïts pel Covid-19, però que seguint les recomanacions que s'estan fent a tots els ciutadans se'n va a aïllar "per responsabilitat"."Un col·laborador amb el qual he tingut contacte en els últims dies ha donat positiu en Covid-19. No presento símptomes, però per responsabilitat i seguint les recomanacions fetes a tots els ciutadans, entro a quarantena. Ànim, responsabilitat i unitat. Anem a superar-lo ", ha escrit Lastra en un missatge de Twitter.La dirigent socialista va assistir aquest dijous a la reunió de la Junta de Portaveus que va tenir lloc al Congrés, una cita en la qual només va participar un representant de cada grup parlamentari per poder guardar la distància de seguretat que s'aconsella per evitar contagis. En aquesta reunió, segons han informat fonts parlamentàries, Lastra ja va informar que tenia comptabilitzats diversos positius de coronavirus en el Grup Socialista.Un dia després, després de comprovar que ella mateixa havia tingut contacte amb un col·laborador afectat per la malaltia, ha optat per posar-se en quarantena.

