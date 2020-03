Cues quilomètriques per escapar de Madrid

Les carreteres madrilenyes han registrat cues quilomètriques per escapar de la capital aquest divendres migdia a l'A-4 en direcció al País Valencià i Andalusia. Segons la Direcció General de Trànsit (DGT) en la carretera sentit Còrdova ha arribat a haver-hi fins a quatre quilòmetres d'embús, mentre que a l'autovia cap a València, n'hi havia fins a dos.



De fet aquest matí les autoritats valencianes ja han alertat de l'èxode madrileny. Segons han han confirmat aquestes mateixes fonts, això ja ha ha tingut les primeres repercussions, amb nous casos a les zones d’esbarjo de persones que han estat en contacte amb madrilenys. També s’han registrant més visites als centres de salut d’aquestes àrees

Los irresponsables que se han marchado de Msdrid a la playa o a su pueblo , van a infectar a toda España .

Los que somos de Msdrid resistimos 3 años de guerra y no somos inconscientes.



Vivo en Madrid y hay un éxodo masivo .

Que no os engañen los medios.

Lo he visto hoy . — Amperio (@Amperio12) March 13, 2020

@IdiazAyuso hay que cerrar madrid, @sanchezcastejon #CerradMadridYa el éxodo de gente saliendo de la capital es el virus repartiéndose por España. — Eduardo Pascual (@Fensoman) March 13, 2020

Seguimos sin Aprender de los Errores de Italia.



Esperemos que los atascos en Madrid no sean un Exodo. https://t.co/RbwzTZ6UZN — #YoMeQuedoEnCasa (@Emerg_Vs_Urgenc) March 13, 2020

Davant de les imatges dels cotxes intentant fugir de la capital espanyola les xarxes s'han indignat titllant d'"irresponsables" i "egoistes" als ciutadans que han col·lapsat les carreteres.Però també hi ha hagut crítiques cap al govern espanyol, per com s'està gestionant la crisi i la manera en com s'ha declarat l'estat d'alarma

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor