El Govern garanteix l'abastiment i assegura que la falta de productes als supermercats és «puntual»

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha fet una crida a la calma i ha garantit el proveïment "total i absolut" dels diferents establiments comercials d'arreu del país, després que s'hagin vist imatges de lineals de grans superfícies buits . Jordà ho ha atribuït al fet que la gent ha anat a comprar en massa i ha recordat a la ciutadania que les estanteries "cada dia es tornen a omplir" i que les situacions son "puntuals". D'aquesta manera, ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador a la població en aquest sentit.Jordà ha demanat via decret que es garanteixi la venda de productes frescos a l'aire lliure, mentre no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari. L'executiu vol que s'asseguri la seva continuïtat i que s'adoptin les mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris.En aquest sentit, els mercats municipals podran muntar-se en els propers dies, per bé que només ho podran fer les parades d'aliments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor