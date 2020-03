La Fiscalia rebutja el 100.2 de Junqueras i l'ampliació de Bassa

La fiscalia ha rebutjat l'aplicació de l'article 100.2 a Oriol Junqueras i també s'ha oposat a l'ampliació del de l'exconsellera Dolors Bassa. En la línia del que està fent amb tots els presos independentistes, també ha presentat un recurs d'apel·lació pel 100.2 de Jordi Cuixart, una vegada el jutjat de vigilància penitenciària el va autoritzar malgrat l'oposició del ministeri públic. Els arguments són recurrents, com ara que s'està aplicant un grau intermedi entre el segon i el tercer, o bé que els presos no estan penedits dels fets pels quals van ser condemnats.En el cas de Junqueras, la fiscalia remarca que "continua justificant la seva activitat delictiva", i remarca que no va ser condemnat per la seva ideologia, sinó "per la forma d'intentar portar-la a terme fora dels camins legals". Cita declaracions de l'exvicepresident a diferents mitjans en aquesta línia. També subratlla que l'aplicació del 100.2 "no influirà de forma positiva en les carències de tractament" de Junqueras.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor