Estat d'alarma pel coronavirus

El govern espanyol ha declarat l'estat d'alarma, que serà efectiva a partir d'aquest divendres. Pedro Sánchez ha fet pública la mesura per evitar la propagació del coronavirus, en una compareixença per comunicar noves mesures acordades per la Moncloa. L'estat d'alarma permet restringir els moviments dels ciutadans i la mesura s'aplicarà a tot el territori.



L'estat d'alarma està regulat a l'article 116 de la Constitució i desenvolupat a la Llei Orgànica 4/1981 d'Estat d'Alarma, Excepció i Setge. Els tres casos són graduals: el menys greu és el d'alarma. Després ja vénen, de major gravetat, el d'excepció i el de setge, aquest últim s'activaria en un escenari prebèl·lic. El d'alarma es contempla en casos de "greus crisis sanitàries", com epidèmies com l'actual, catàstrofes naturals o de "greu alteració de la normalitat".

El declara mitjançant un decret el consell de ministres i té un termini màxim de quinze dies. Per tant, en aquest cas, s'allargarà fins al 28 de març. Sobre el paper, el govern espanyol l'ha de portar al Congrés dels Diputats, que s'hauria de reunir immediatament. La cambra també haurà de donar el seu vistiplau per prorrogar el termini més enllà de les dues setmanes. El propi decret determina l'àmbit territorial al qual s'estenen els efectes de la declaració. En el cas del coronavirus, l'abast és de tot l'Estat.La mesura arriba a Espanya després que Portugal ja l'hagi aplicat. Des del final de la dictadura només s'ha declarat un cop l'estat d'alarma a Espanya, arran de la crisi dels controladors aeris del 2010.

