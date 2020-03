Vuit consells senzills per treballar des de casa

Aquest dies són moltes les empreses que estan optant pel teletreball. Aquesta és una fórmula que permet seguir treballant però des de casa per evitar així els moviments de personal per evitar els contagis pel coronavirus.Ara bé, treballar des de casa pot ser difícil si no es tenen en compte alguns consells per saber separar la vida laboral de la personal.

