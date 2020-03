El Govern ordena tancar centres comercials i valora ampliar-ho a bars i restaurants

El Govern ordenarà en les pròximes hores el cessament d'activitats i tancament d'espais i zones comercials com ara pistes d'esquí, gimnasos, locals d'oci i àrees comercials que no estiguin destinades a l'alimentació i produtes de primera necessitat. "L'objectiu és que no es propagui la malaltia i que no es col·lapsi el sistema de salut pública", ha detallat Miquel Buch, conseller d'Interior, en una compareixença aquest migdia. Per això, ha dit, cal "limitar al màxim" les relacions humanes.En aquest sentit, ha explicat que el Govern valora també ampliar aquesta mesura a bars i restaurants. "L'oferta és molt diversa i s'ha de valorar en funció de la mida. Els tècnics estan avaluant com s'ha de fer efectiva i si es pot fer efectiva", ha detallat el conseller. El Govern aprovarà la resolució que concreta aquestes ordres en les properes hores. A Madrid ja s'ha pres aquest mesura i les autoritats han ordenat el tancament de terrasses, bars i restaurants. En el mateix sentit, Buch ha demanat "limitar o evitar" qualsevol desplaçament de cara als propers dies per evitar la propagació del coronavirus. "Estem treballant amb l'objectiu d'evitar la propagació. Tot el que sigui quedar-se a casa ajudarà a aquest objectiu", ha dit el conseller. Buch no ha descartat prendre mesures "més dràstiques" en les pròximes hores. "No es descarta cap escenari", ha avisat el conseller.El Govern també recomana l'ajornament de trobades, reunions i manifestacions que puguin produir relacions amb altres persones que afavoreixi la propagació del coronavirus. "En funció de les dades i l'evolució, prendrem decisions", ha afegit. Buch ha anunciat també que el comitè tècnic es reunirà de forma telemàtica a partir d'ara, per adequar-se a les mesures que s'estan prenent contra el coronavirus.Buch ha explicat que el confinament s'ha fet amb absoluta "normalitat". El centre d'emergències ha fet un seguiment d'aquestes primeres hores i s'han registrat algunes "incidències petites" que s'han anat resolent via ciutadania o via institucions. "S'ha garantit el subministrament d'aliments, higiene i medicació a la conca d'Òdena", ha assegurat Buch.En les primeres hores del confinament, en què el dispositiu era porós, hi va haver 765 identificacions de persones que van sortir del perímetre per tal de garantir la traçabilitat en cas de positiu en coronavirus. A la 1.30h hi va haver l'última identificació i des d'aleshores ja no s'ha permès sortir de la zona confinada."Era una operació que no s'havia fet mai i la normalitat ha estat la tònica durant aquestes hores. No hi ha hagut cap incident greu", ha dit Buch, que ha volgut agrair a la població confinada la seva col·laboració.

