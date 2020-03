Madrid ordena el tancament de bars i restaurants

L’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ordenat el tancament total tant bars com restaurants. Ho ha explicat aquest matí en una entrevista a Antena 3, després que poques hores abans ja hagués anunciat la clausura de les terrasses. Per contra, es mantindran oberts supermercats i farmàcies.Almeida ha reconegut que estan davant d'un escenari "incert" i és molt probable que calgui adoptar mesures molt més "severes".Des d'aquest divendres matí que ja s'han acordonat les zones infantils dels parcs de la ciutat però ha descartat, ara per ara, el tancament del Retiro.Els casos de la Comunitat de Madrid ja arriben als 2.000 infectats, i una quarantena de morts.

