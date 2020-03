El Parlament limita l'activitat a plens urgents i obliga a delegar vot

El Parlament limita la seva activitat a plens per tractar qüestions relacionades amb la crisi sanitària per l'epidèmia de coronavirus. Fins el 27 de març -termini prorrogable-, no se celebraran ni comissions ni compareixences ni ponències. En cas d'haver-se de celebrar un ple per mesures urgents, només podran participar 21 diputats com a màxim i la resta de diputats hauran de delegar el seu vot. Així ho ha decidit la mesa de la cambra, presidida per Roger Torrent.Pel que fa al ple que estava previst per a la setmana vinent, només es convalidarà el decret llei sobre l'increment retributiu del sector públic de la Generalitat per a l'any 2020. El registre de les iniciatives parlamentàries es farà per correu electrònic i l'horari d'obertura de l'edifici serà de nou del matí a dues del migdia.Les reunions de la mesa es celebraran telemàticament en cas que es decideixi un confinament general de tota la ciutadania.Just la setmana que ve, el Govern preveia l'aprovació dels pressupostos. Ciutadans (Cs) ha anunciat que portarà els pressupostos de 2020 al Consell de Garanties Estatutàries en considerar que han quedat "antiquats" com a conseqüència de l'impacte econòmic de la pandèmia de coronavirus. En un comunicat, la formació liberal ha apuntat que, amb l'actual situació sanitària, els pressupostos quedaran en "paper mullat" perquè les previsions econòmiques inicials "no es compliran". A més a més, han apuntat que els comptes haurien de preveure "augmentar el material hospitalari", engegar un protocol d'actuació a les farmàcies i suport als petits comerciants. Així, han subratllat que els pressupostos "no contribueixen en millorar la vida de tots els catalans".

