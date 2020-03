Aragonès acusa Cs de posar «en risc la protecció de les persones» en retardar els pressupostos

1️⃣ Els pressupostos permeten posar a disposició dels serveis públics més de 3.000 M€.



2️⃣ Podrem comptar amb els 900 M€ addicionals per @salutcat



3️⃣ Poder fer front a necessitats de despesa urgents davant l’epidèmia #coronavirus sense limitar altres àmbits de despesa. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) March 13, 2020

6️⃣ I finalment, si C’s creu que els pressupostos del 2020 no serveixen per fer front al coronavirus, encara menys els de 2017. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) March 13, 2020

El vicepresident català, Pere Aragonès, acusa Cs de posar "en risc la protecció de les persones en un moment d'emergència sanitària" un cop ha anunciat que portarà els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), cosa que en pot ajornar l'aprovació un mes. Una decisió que limita "els recursos disponibles per les properes setmanes", segons el dirigent d'ERC, entre els quals els "més de 3.000 milions" addicionals de despesa.Segons ha enumerat en un fil de Twitter, els comptes permetrien "comptar amb els 900 milions addicionals per a Salut", així com "fer front a necessitats de despesa urgents davant l'epidèmia del coronavirus sense limitar altres àmbits de despesa" o també "desenvolupar mesures d'estímul a sectors econòmics greument afectats". El Govern va anunciar dijous una línia de crèdit de 1.000 milions a empreses afectades.L'aprovació, segons Aragonpes, també permetria "no tenir cap restricció a l'hora de gestionar i executar el 100% de crèdits pressupostaris amb plena disponibilitat". El vicepresident acaba afirmant: "I finalment, si Cs creu que els pressupostos del 2020 no serveixen per fer front al coronavirus, encara menys els de 2017".Ciutadans (Cs) ha anunciat aquest divendres que portarà els pressupostos de 2020 al CGE en considerar que han quedat "antiquats" com a conseqüència de l'impacte econòmic de la pandèmia de coronavirus. En un comunicat, ha apuntat que, amb l'actual situació sanitària, els pressupostos quedaran en "paper mullat" perquè les previsions econòmiques inicials "no es compliran".A més a més, han apuntat que els comptes haurien de preveure "augmentar el material hospitalari", engegar un protocol d'actuació a les farmàcies i suport als petits comerciants. Així, han subratllat que els pressupostos "no contribueixen en millorar la vida de tots els catalans".Els comptes van superar dijous el tràmit en comissió i estava previst aprovar-los definitivament en ple la setmana vinent, en cas que la mesa, que es reuneix aquest divendres al matí, no decidís ajornar la sessió. Amb la petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, aquest ens té un termini màxim d'un mes per emetre un informe sobre si s'adeqüen el marc legal vigent, per bé que la seva opinió no és vinculant.

