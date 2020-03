Així viuen els veïns d'Igualada el primer dia de confinament: «És un maldecap necessari»

"El meu marit i jo estem treballant des de casa i tenim aquí les dues nenes de 7 i 10 anys. La gestió de tot això és una mica caòtica però el confinament és una mesura de protecció necessària". Així s'expressa la Montse, una de les igualadines que des d'aquest dimarts a les nou del vespre sap que no pot sortir de la zona confinada, que inclou Igualada, Òdena, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui En una situació similar està la Núria, en el seu cas a Òdena. "Abans que anunciessin el confinament ja ens havíem organitzat amb el meu marit, fent previsió fins dimarts".Ella treballa a Igualada i ell a Mataró i ara els dos ho fan des de casa, mentre alhora tenen cura de dues criatures de sis i dos anys. "És una maldecap a nivell organitzatiu, però cal aturar el virus abans que es vagi estenent", valora.Els col·lectius que estan exposats a més riscos per la propagació del coronavirus són la gent gran i les persones amb patologies prèvies. En aquest escenari, el David i tota la seva família han decidit no visitar la seva àvia -que té problemes cardíacs- per protegir-la del virus. "Amb la família hem establert tenir el contacte més mínim possible", explica.Altres, però, des que es va detectar el brot dimecres a Igualada no han tingut més remei que deixar els seus fills amb els avis. "No és l'ideal, però encara no havien ordenat el confinament i els nens no tenien escola. Nosaltres havíem d'anar a treballar", diu la Montse. El mateix explica el Toni, nom fictici d'un veí de Vilanova del Camí. Ell i la seva parella han hagut de deixar el seu fill de tres anys amb l'àvia. Ella treballa a Barcelona i els pares de la criatura no han tingut opció de fer teletreball.El Toni treballa en una estació d'ITV i lamenta que el facin anar a la feina. A més, explica que l'empresa ha enviat alguns companys que viuen fora de la zona confinada i que, per tant, no han pogut anar al centre de treball, a altres estacions del territori. "No ho veig bé, i si s'han contagiat mentre eren aquí? Si es fa confinament, s'ha de fer bé", diu.També es queixen els autònoms, com el Miquel Àngel. En el seu cas ha perdut un 20% de les feines previstes per a les properes setmanes, però l'Estat no li perdona la quota a la Seguretat Social. Tot i els perjudicis, valora com "absolutament necessari" el confinament i explica que dilluns, veient el que passava a Madrid i al País Basc, ja va anar al supermercat a comprar provisions.Qui també s'ha ressentit del confinament als quatre municipis de l'Anoia és l'associacionisme. El president d'Òmnium Cultural, Pere Joan Vinós, parla de "cop" al teixit associatiu i enumera tots els actes que s'han hagut de suspendre, començant pel Premi Sambori que organitza l'entitat.Vinós assegura que l'anunci de confinament "no va ser una sorpresa" i ara explica que haurà d'estar dues setmanes sense viure un dels seus dos fills, que viu a Barcelona. L'altre viu a la Xina. "Ja teníem referents de què significava el coronavirus abans que arribés aquí", explica. "Nosaltres ja hem sortit a compra i passarem el màxim temps possible a casa".El Jaume, que també viu a Igualada, encara no ho ha fet. "No volíem caure en el pànic", argumenta. És el propietari d'una clínica veterinària i avui alguns treballadors no hi han pogut anar perquè viuen fora de la zona confinada. "Estem mirant què podem fer a nivell laboral", diu.Qui va patir en primer lloc les conseqüències del brot, que ha infectat 58 persones i ha provocat tres morts, són els professionals sanitaris. 36 estan afectats i més de 200 aïllats. Una de les infermeres confinades a casa explica aque va decidir quedar-se a casa abans de rebre ordres de l'hospital, després d'haver estat en contacte amb un pacient infectat."Fins dilluns compartia pis però per sort la companya va poder marxar a casa dels seus pares", relata. Des d'aleshores, viu sola i la família i els amics han estat clau per poder organitzar el dia a dia. "Em porten tot el que necessito i m'ho deixen a la porta. Ningú entra a casa", afirma.A nivell emocional, reconeix, la situació no és fàcil. "Jo soc molt activa i em costa estar tants dies entre quatre parets, però he de tenir paciència. Només faltaria que infectés algú a qui li pugui afectar la malaltia", diu. Després de viure des de primera línia el brot, demana a la gent que sigui conscient de "la magnitud del problema" i vist en perspectiva valora que caldria haver extremat abans les mesures de precaució a l'hospital. "Del tot bé no es devia actuar, veient el resultat", conclou.

