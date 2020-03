El confinament d'Igualada genera problemes d'assistència domiciliària a l'Anoia

El confinament d'Igualada està generant problemes d'assistència domiciliària a l'Anoia. La majoria de professionals dels Serveis Socials viuen a la zona confinada i, per tant, no els deixen sortir a treballar, ja que no es considera personal d'emergències. Això provoca dificultats en altres municipis com, per exemple, Masquefa, on normalment hi ha quatre treballadors i, aquest divendres, només dos han pogut anar a treballar.





El president del Consell Comarcal de l'Anoia, Xavier Boquete, ha explicat que ara s'està buscant altres empreses i professionals que puguin fer aquest servei. A més, s'ha identificat aquelles persones que tenen una situació més greu i, per tant, necessiten el servei de manera més urgent.

