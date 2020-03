Europa, en estat d'alerta pel coronavirus: tancament d'escoles i negocis en massa

Europa, en estat d'alerta pel coronavirus. En les darreres hores, molts estats de la Unió Europea han incrementat les restriccions per frenar l'expansió del virus. La pandèmia, que avança sense control, obliga als governs de països on encara no hi ha cap víctima mortal a decretar tancaments d'escoles i negocis en massa per intentar evitar arribar al punt crític d'Itàlia.Ja són més de 60 els països que posen algun tipus de restricció a les persones que arriben d'Espanya. Més de 20 imposen prohibicions o suspensions en les connexions, com per exemple els Estats Units, el Marroc, Israel o Veneçuela .Uns 30 països imposen un aïllament a les persones que arriben d'Espanya, com per exemple l'Argentina, Rússia, el Japó o Cuba, mentre que gairebé 20 països exigeixen alguna altra mesura, com per exemple Egipte o Hondures.Malgrat tenir molts pocs casos, Hongria ha declarat l'estat d'emergència i fa controls a la frontera amb Eslovènia i Àustria. Els esdeveniments de més de 100 persones a porta tancada s'han prohibit, així com els de més de 500 persones en espais oberts.A Bèlgica, s'han suspès les classes fins al tres d'abril i les botigues que no prestin serveis essencials tancaran el cap de setmana. També s'han eliminat totes les activitats lúdiques, esportives, culturals o folklòriques i s'ha decretat el tancament de bars, restaurant, discoteques i gimnasos.França, el tercer país més afectat pel coronavirus a Europa, també tanca escoles i universitats per contenir el coronavirus, però no restringeix ni bars ni restaurants. Amb un nombre de casos bastant semblant, França i Espanya han pres mesures menys restrictives que altres països amb menys casos de coronavirus.Polònia també ha ordenat tancar escoles, universitats i altres centres educatius durant dues setmanes per evitar la propagació del virus. Tampoc es podrà anar a teatres, museus o cinemes.Alemanya, de moment, no ha anat tan lluny. La cancellera, Angela Merkel, ha obert la porta a que els territoris puguin decidir si tanquen escoles o llars d'infants, segons el nombre de casos que hi hagi. A nivell federal, però, el govern alemany només ha demanat a les autoritats regionals que evitin els actes "no necessaris".Els Països Baixos també són prudents, ara per ara, amb les mesures. Es cancel·len els actes amb més de 100 persones, però les escoles continuen obertes. Només s'aconsella no sortir de casa a aquelles persones que tenen algun símptoma, tal com també ha fet el Regne Unit, que, ara per ara, evita reforçar les mesures.Portugal declara l'estat d'alerta pel coronavirus. Hi ha 78 casos positius i cap mort. El govern ja havia anunciat el tancament de col·legis i discoteques i la limitació de l'aforament a restaurants.La Xina, el país on va sorgir el virus i que ja dona per superat el pic de transmissions de coronavirus, ha enviat ajuda a Itàlia i Espanya per lluitar contra l'expansió del virus. Itàlia i Espanya són els dos estats europeus més afectats pel brot, seguits de França.L'ajuda enviada per la Xina inclou gairebé dos milions de mascaretes i 100.000 reactius per fer les proves per detectar la infecció. El material va arribar aquest dijous a Bèlgica, des d'on es fa arribar tant a Espanya com a Itàlia.

