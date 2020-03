Cs portarà els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries per quedar «antiquats» pel coronavirus

Ciutadans (Cs) ha anunciat aquest divendres que portarà els pressupostos de 2020 al Consell de Garanties Estatutàries en considerar que han quedat "antiquats" com a conseqüència de l'impacte econòmic de la pandèmia de coronavirus.En un comunicat, la formació liberal ha apuntat que, amb l'actual situació sanitària, els pressupostos quedaran en "paper mullat" perquè les previsions econòmiques inicials "no es compliran". A més a més, han apuntat que els comptes haurien de preveure "augmentar el material hospitalari", engegar un protocol d'actuació a les farmàcies i suport als petits comerciants. Així, han subratllat que els pressupostos "no contribueixen en millorar la vida de tots els catalans".Els comptes van superar dijous el tràmit en comissió i estava previst aprovar-los definitivament en ple la setmana vinent, en cas que la mesa, que es reuneix aquest divendres al matí, no decidís ajornar la sessió. Amb la petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, aquest ens té un termini màxim d'un mes per emetre un informe sobre si s'adeqüen el marc legal vigent, per bé que la seva opinió no és vinculant.

