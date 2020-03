La consellera Chacón, confinada a Igualada

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, es troba a partir d'aquest divendres confinada a Igualada (Barcelona), un dels quatre municipis catalans, juntament amb Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena (Barcelona), on el Govern ha restringit les sortides pel Coronavirus.Fonts de la Conselleria que ha consultat Europa Press han explicat que la consellera no està infectada i que s'ha quedat al municipi de manera voluntària per motius familiars.Chacón encara treballa a distància per gestionar les afectacions en matèria de mercaderies i proveïdors que ha provocat el brot de Covid-19 des de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) i l'Ajuntament.

