Misses per Internet, la proposta contra el coronavirus del mediàtic capellà Carlos Fuentes

Con el fin de que no vayáis a misa a las iglesias porque creo que es un riesgo que no tenéis que correr...A partir del sábado celebraré la Eucaristía por Facebook para que la podáis seguir.! Os avisaré de la hora.!#misas#diocesis pic.twitter.com/KN1XR4or1I — Carlos Fuentes Gomez (@fracarlosf) March 12, 2020

La declaració de l'emergència per coronavirus ha provocat, per ara, la cancel·lació de múltiples activitats durant les dues properes setmanes i el tancament de tots els equipaments municipals . Unes afectacions restrictives que arriben també a un col·lectiu molt específic: els creients que assisteixen setmanalment als seus llocs de culte. El capellà de la parròquia de la Creu Alta de Sabadell, Carlos Fuentes , ha trobat la solució: fer les misses per Internet.Fuentes, en diversos missatges a les xarxes socials, ha garantit que les homilies les farà, a partir de dissabte, a través de Facebook. La finalitat, com ha dit, és per evitar còrrer riscos innecessaris.Precisament, el Bisbat de Terrassa ha enviat unes recomanacions perquè les misses se celebrin a la nau central, i no en capelles laterals, així com assegurar que l'aforament no passi d'un terç del total de l'església, amb la qual cosa recomanen ampliar els horaris de les celebracions eucarístiques per tal d'evitar aglomeracions.

