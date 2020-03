Els Mossos ja es preparen per si cal confinar tot Catalunya

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha assegurat que el cos treballa amb tots els escenaris, incloent el d'un confinament general de Catalunya si la situació de la pandèmia ho requerís. En declaracions a Catalunya Ràdio , Sallent ha explicat que de fet això no seria tan dificultós com la "concurrència" de diferents tancaments parcials.Els Mossos han desplegat 106 efectius a la Conca d'Òdena. Si s'hagués tancar tota Catalunya estarien a les vies principals i a les grans infraestructures. "Seria un repartiment més pròxim al lloc d'on estan les patrulles", ha argumentat. Sallent també ha apuntat que hi ha un positiu al cos i 30 agents en aïllament per ser contactes de positius.Els Mossos de moment no han demanat ajuda a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional, tot i que hi estan en contacte permanent i els van informar del confinament preventiu decretat a l'Anoia. S'han modificat algunes sortides de les autopistes i les autovies perquè hi hagi dues entrades i només hi puguin entrar mercaderies i vehicles d'emergències i de gestió sanitària.Tota l'estratègia del Govern, ha dit, intenta que l'emergència sanitària es desenvolupi el més lentament possible perquè no hi hagi col·lapse, "que podria afectar la sanitat però també el cos dels Mossos", ha afegit.També ha explicat que van contactar amb la policia italiana per extreure les lliçons que van aprendre durant la crisi de la Llombardia. El cos ha pres mesures (a través del pla Oris) per reduir la transmissió. S'han eliminat al màxim les reunions, els edificis policials estan aïllats entre sí, hi ha material de protecció pels agents, i els caps i sotscaps no tenen contacte entre ells per si un es posés malalt poder mantenir el comandament.Pel que fa als delictes que podrien sorgir a partir d'aquesta emergència, ha indicat que les màfies internacionals que es dediquen al robatori de turistes sovint s'acaben desplaçant de zona, però caldrà controlar els locals, tot i que ha indicat que aquest tipus de canvis no són automàtics. Sobre els robatoris en domicilis, ha subratllat que "a més gent a casa més baixen els fets penals". Sí que cal vigilar amb les estafes de persones que es fan passar per metges per entrar als habitatges. Ja s'han denunciat un parell de casos a Catalunya.Sallent ha fet una crida a la tranquil·litat i ha demanat a la ciutadania que mantingui la calma respecte a les provisions, que estan garantides. Cada nit es reposarà el que falti.Sobre el judici al major Trapero i a l'excúpula d'Interior, ha reconegut que el viuen amb "preocupació i solidaritat", i ha constatat que si l'inhabiliten, a la pràctica durant aquell temps no podrà exercir de policia.El pla Oris conté com s'ha d'organitzar el cos dels Mossos d'Esquadra davant la pandèmia del coronavirus, tant a nivell intern com extern. El document, al qual ha tingut accés l'ACN, delimita que els Mossos hauran d'assumir la coordinació del Grup d'Ordre que forma part del pla Procicat, en col·laboració amb les policies locals, les guàrdies urbanes i els vigilants de seguretat d'hospitals, centres de producció i emmagatzematge de vacunes i antivirals, així com altres forces de seguretat.En cas de contenció, el grup d'ordre haurà d'executar el confinament de zones i poblacions i vetllar pel seu manteniment; dissenyar i aplicar les mesures especials de trànsit; patrullar el territori si es determina; executar les tasques de vigilància i vetlla del compliment de les quarantenes imposades; vetllar pel compliment de les ordres donades pel Govern, i denunciar o comunicar els incompliments. També hauran garantir, si s'escau, la seguretat durant el trasllat d'antivirals i vacunes, vigilar i escortar els vehicles que la realitzin i els punts d'origen i de destinació.El pla també preveu tres nivells de confinament en funció de la grandària del municipis, si té més de 100.000 habitants, si en té entre 10.000 i 100.000 i si és més petit. Concreta també la distribució de recursos en funció del grau d'alerta, així com els recursos materials.En cas de confinament, subratlla que és possible que, al marge dels tancaments de vies i transports, calgui fer vigilància permanent o dinàmica en diversos punts tenint en compte que hi haurà establiments oberts, com supermercats i farmàcies. A més, afegeix que caldrà dissenyar estratègies per garantir el manteniment, conservació i reparació de serveis imprescindibles, com els de salut i els de sanejament. També caldrà vigilar per la vulnerabilitat de certes activitats si es decreta el seu cessament, com ara les industrials de productes químics o les instal·lacions nuclears.El document també recorda les lleis que emparen el compliment de les mesures que es decretin, i recorda que no obeir les indicacions pot suposar un delicte de resistència o desobediència greu, castigat amb presó de tres mesos a un any.

