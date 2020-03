El coronavirus s'estén a les Terres de l'Ebre

Salut ha confirmat aquest divendres sis positius de Coronavirus a les Terres de l'Ebre, l'única zona de Catalunya on fins ara no s'havien detectat casos. Els ebrencs infectats se sumen als set malalts del Camp de Tarragona i eleven la xifra total de la demarcació a 13 casos de coronavirus.Es tracta de cinc persones d'una unitat familiar de Tortosa que s'haurien contagiat en un viatge a Conca amb familiars que eren positius en covid-19. Son quatre dones, de 18, 48, 75 i 69 anys i un home de 52 anys. La dona de 69 anys està ingressada a l'Hospital Verge de la Cinta però està estable. La sisena contagiada és una cirurgiana del mateix hospital, de 30 anys i resident a Ulldecona (Montsià), però es desconeix encara on l'ha pogut contreure. Això ha obligat a aïllar a domicili a tots els membres de l'equip de cirurgia durant 14 dies. Són 18 professionals que són altres cirurgians, anestesistes, persona d'infermeria auxiliars i zeladors.El servei quirúrgic s'ha reorganitzat. S'han anul·lat totes les intervencions que no siguin urgents i s'ha unificat a Tortosa el servei dels Hospitals Verge de la Cinta i Amposta per cobrir les baixes dels metges confinats.A aquests casos se li sumen els confirmats aquest dijous pel Govern. Es tracta d'un veí de Torredembarra de 26 anys, i una veïna de Sitges de 79 anys i nacionalitat russa que està ingressada a l'hospital del Vendrell, eleven fins a set els casos positius per coronavirus a la demarcació de Tarragona.Segons informa el Departament de Salut, l'afectat de Torredembarra presenta símptomes lleus i està en aïllament domiciliari. El noi té el metge assignat al Vendrell i es fa un control de la seva cadena de contactes, però encara no s'ha detallat l'origen del seu contagi. De la seua banda, la dona de 79 anys presenta símptomes que han requerit ingrés hospitalari al Vendrell, però evoluciona bé, segons Salut. En el seu cas, com que viu a Sitges l'estudi de contactes s'ha derivat a la Regió Sanitària Costa de Ponent.Els altres cinc casos confirmats a la demarcació continuen estables i també en aïllament domiciliari. Es tracta d'una dona de 79 anys i la seva filla de 46, totes dos residents a Vilafortuny, a Cambrils; d'una dona de 60 anys i el seu marit de 54, residents a Salou, i d'una veïna del Vendrell de 39 anys.En el cas de Cambrils l'antecedent epidemiològic és un viatge de la dona de 79 anys a Bèlgica, d'on és originària, on un dels familiars a qui va anar a visitar s'havia infectat de covid-19 durant una estada a Itàlia. Pel que fa al matrimoni de Salou, l'antecedent epidemiològic és un cas positiu de Vitòria. Per últim, la veïna del Vendrell es va contagiar al seu lloc de treball, a Barcelona.

