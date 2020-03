Barcelona activa el Pla Bàsic de Protecció Municipal en fase d'alerta

L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest divendres el Pla Bàsic de Protecció Municipal en fase d’alerta i ha elevat a la d'emergència el Pla Específic Municipal per a Risc Sanitari. Així ho ha decidit el comitè de coordinació i seguiment que avalua la situació de la ciutat en relació a l’evolució del coronavirus.Es tracta de mesures preventives per garantir que els serveis bàsics i essencials continuen funcionant amb normalitat. També amb aquest objectiu, s'han doblat els serveis centrals que s'encarreguen del desplegament dels plans municipals per garantir en qualsevol moment la seva operativitat.D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona va fer arribar dijous al conjunt de treballadors del consistori una instrucció sobre les mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al seu personal.Igualment, s’han fet instruccions sobre la limitació de trasllats fora de Catalunya, una guia per aplicar el decret de contractació per emergència i una instrucció sobre esdeveniments en l’espai públic i en espais tancats, seguint totes les recomanacions i directrius que han pres la resta d’administració públiques.

