La justícia europea contradiu Espanya i dona la raó a Cuevillas i Boye

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha defensat que un investigat té dret a un advocat encara que aquest no hagi comparegut davant la justícia d'acord amb la normativa europea. Això dona la raó a Gonzalo Boye i Jaume Alonso Cuevillas, advocats de Carles Puigdemont, que han celebrat la resolució a través de Twitter.En la seva resolució d'una pregunta prejudicial d'un jutjat de Badalona, el TJUE ha assegurat que Espanya no pot negar l'accés a un lletrat només perquè l'investigat no hagi respost a les citacions judicials i pugui estar obstruint una tramitació ràpida del procés judicial, tal com defensaven les autoritats espanyoles. Així, l'alt tribunal europeu considera que la interpretació espanyola de la llei és contrària a la normativa europea.En la fase judicial prèvia, l'advocat general del TJUE, Michal Bobek va alertar que la interpretació que proposava l'estat espanyol en aquest cas seria contrària a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.A més, considerava que l'objectiu de l'Estat és utilitzar aquesta negació del dret a un advocat com a "moneda de canvi" per forçar la compareixença davant d'un tribunal o com una "recompensa" per a sospitosos cooperatius. Segons Bobek, aquesta lògica és contrària a la legislació europea i al dret a una tutela judicial efectiva, a un jutge imparcial, a la presumpció d'innocència i els drets de la defensa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor