Les conseqüències de saltar-se un confinament

Els veïns d' Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí poden moure's entre els municipis, malgrat que les autoritats els demanen expressament passar el màxim de temps possible a casa. Poden sortir per anar a comprar menjar, anar a la farmàcia o rebre atenció sanitària. El que queda completament prohibit és entrar i sortir de la zona confinada, que emmarca tota la conca d'Òdena. Només ho poden fer el personal d'emergència i els transportistes d'aliments i productes de primera necessitat. Un ampli dispositiu dels Mossos blinda el perímetre.Quines conseqüències pot comportar incomplir l'ordre de confinament? Si algú intenta accedir o abandonar la zona restringida sense permís de les autoritats estarà cometent un delicte de resistència o desobediència, que pot comportar una sanció en forma de multa o, fins i tot, penes de presó.Tot dependrà del nivell de la infracció comesa, que es pot veure agreujada per una falta de desacatament a l'autoritat -en aquest cas, els Mossos-. En cas d'incórrer en una desobediència greu, el càstig seria d'una pena de presó d'entre tres mesos o un any. La multa també pot ser més o menys quantiosa en funció del grau.

Les mesures dràstiques que dies enrere es van aplicar a la Llombardia, el nord d'Itàlia, arriben a Catalunya. L'objectiu és clar: intentar tallar les cadenes de transmissió en un focus que concentra 58 persones infectades -36 d'elles professionals sanitaris- i tres morts confirmats.

Els Mossos d'Esquadra estan realitzant controls estrictes als accessos d'Igualada el primer. Només poden accedir als municipis afectats, Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui, i Vilanova del Camí, personal d'emergència i vehicles amb aliments i productes de primera necessitat. Això provoca cues a les entrades, ja que la policia atura, un a un, tots els vehicles i identifiquen els que accedeixen.

