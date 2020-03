Sense visites, bona ventilació i en contacte pel mòbil: així ha de ser l'aïllament domiciliari

La crisi del coronavirus no s'atura i una de les mesures que s'estan prenent és la de confinar a casa un elevat nombre de persones, una xifra impossible de determinar amb exactitud en aquests moments. S'aïllen tots aquells que tinguin el virus i estiguin lleus, els que presenten símptomes i també els que, amb símptomes o sense, hagin estat en contacte amb algun cas positiu.Aquesta quarantena domiciliària consisteix en mantenir aïllades les persones que puguin estar afectades pel virus per tal d'evitar-ne la propagació. Es fa, doncs, per evitar els contagis i el temps de durada depèn de cada cas. La gent aïllada pot continuar vivint amb la família, però cal extremar les precaucions i mantenir la distància de seguretat, especialment si al domicili hi ha persones en situació de risc.Com ha de ser el domicili de l'aïllament? I l'habitació on estigui el malalt? Us ho expliquem a continuació. Si voleu més informació, la trobareu en aquest document del Departament de Salut, que també podeu llegir a la part inferior d'aquest article.

Com ha de ser un aïllament per coronavirus? by naciodigital on Scribd

