Puigdemont carrega durament contra la decisió de no tancar Madrid: «És una greu responsabilitat»

La decisió de mantenir Madrid oberta és una greu irresponsabilitat. Cada hora compta. La seva concepció radial de l'Estat és anacrònica, ineficient i perillosa. Sabem poques coses del virus, però ja ha quedat demostrat que aïllar els focus principals té resultats positius. — Carles Puigdemont (@KRLS) March 13, 2020

Dures crítiques de Carles Puigdemont a la decisió de mantenir oberta la Comunitat de Madrid, principal focus del brot de coronavirus a l'Estat. El líder de JxCat recorda que "cada hora compta" i carrega contra la concepció radical de l'Estat, la qual qualifica d'"anacrònica, ineficient i perillosa".Puigdemont destaca que mantenir oberta Madrid, on gairebé es concentren un de cada dos contagiats de Covid-19, és "una greu irresponsabilitat". En una publicació a Twitter, l'eurodiputat remarca que, tot i saber "poques coses" del virus, ja ha quedat demostrat "que aïllar els focus principals té resultats positius".Des d'aquest mateix dijous també s'han començat a medicalitzar hotels amb l'objectiu d'arribar, com més aviat possible, als 1.000 llits habilitats per a les cures intensives. Aquests hotels-hospitals actuaran com a "recurs assistencial intermedi" entre el domicili, on s'hi quedaran els més lleus, i el centre hospitalari. També es medicalitzaran algunes residències d'avis.

