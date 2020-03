Alerta al País Valencià: èxode de madrilenys que van a teletreballar a les zones turístiques

Alerta al País Valencià per l’èxode de molts madrilenys, que fugen de la capital espanyola per anar a teletreballar a les zones turístiques de la zona, segons explica El Confidencial Digital. La comunitat de Madrid és una de les més afectades pel coronavirus de tot Europa, després d’Itàlia, amb uns alts percentatges de contagi.La situació ha empitjorat després de l’aturada dels col·legis de Madrid. I segons han confirmat fonts del govern valencià, això ja ha ha tingut les primeres repercussions, amb nous casos a les zones d’esbarjo de persones que han estat en contacte amb madrilenys. També s’han registrant més visites als centres de salut d’aquestes àrees.Com ha resultat, la Generalitat valenciana ha confirmat aquest dijous sis nous casos de coronavirus, la qual cosa eleva a 98 la xifra d’infectats, tres dels quals de gravetat. D’aquests, dos són a la província de València, tres a Alacant i un a Castelló.El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha recomanat limitar els viatges i els desplaçaments, en especial a les zones considerades de transmissió comunitària, entre les que destaca la comunitat de Madrid.El govern espanyol no contempla per ara tancar o bloquejar el moviment de persones entre territoris a l’Estat. La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, va reclamar fa uns dies que l’executiu estudiés suspendre el trànsit a la línia d’AVE Madrid-València.

