Dia 1 del confinament a Igualada: controls estrictes i carrers buits

L'Hospital d'Igualada, aquest dijous. Foto: ACN

Les mesures dràstiques que dies enrere es van aplicar a la Llombardia, el nord d'Itàlia, arriben a Catalunya. En concret, a la Cònca d'Òdena. El Govern ha ordenat el confinament d'Igualada i rodalies per intentar frenar els contagis de coronavirus. L'objectiu és clar: intentar tallar les cadenes de transmissió en un focus que concentra 58 persones infectades -36 d'elles professionals sanitaris- i tres morts confirmats.Els Mossos d'Esquadra estan realitzant controls estrictes als accessos d'Igualada el primer. Només poden accedir als municipis afectats, Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui, i Vilanova del Camí, personal d'emergència i vehicles amb aliments i productes de primera necessitat. Això provoca cues a les entrades, ja que la policia atura, un a un, tots els vehicles i identifiquen els que accedeixen.Aquest matí encara hi ha alguns vehicles que intenten sortir, però a la majoria no se'ls permet i se'ls obliga a retrocedir enrere. El confinament ha començat aquesta mitjanit com a mesura extraordinària degut a la situació que es viu a Igualada i els seus entorns.Els carrers dels municipis confinats pràcticament buits, segons explicant alguns dels seus habitants a les xarxes socials."És una mesura necessària que creiem que permetrà contenir els contagis", ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha transmès un missatge de "tranquil·litat" malgrat que l'evolució és "forta" a la zona de la Conca d'Òdena. Per ara, el Govern no contempla aplicar confinament en cap altre indret i reitera que té "controlada" la traçabilitat dels contactes i l'origen de la infecció de les quasi 315 persones contagiades, segons el balanç de Salut de primera hora d'aquesta tarda. Arreu de l'estat espanyol hi ha més de 3.000 persones que han donat positiu de Covid-19.El confinament que s'aplica a la zona de la Conca d'Òdena implica que la gent faci "vida normal", segons han explicat les autoritats, però procuri estar el màxim de temps dins de casa amb la família. Les instruccions des del cos de Mossos d'Esquadra és que es pot sortir a comprar o anar a la farmàcia, o bé desplaçar-se si necessiten rebre atenció sanitària.Aquesta mesura dràstica s'ha pres a la reunió extraordinària del consell executiu per analitzar la situació i aprovar el paquet de mesures sanitàries i econòmiques anunciades aquest matí pel gabinet de crisi. S'han aprovat dos decrets llei. El primer, habilita el Govern per fer reunions de forma telemàtica. El segon, conté la gratuïtat del 061 i l'ampliació del 012 els caps de setmana.El Govern ha recordat que s'acullen al fons de contingència per donar resposta a les necessitats relacionades amb la pandèmia. També s'han aprovat 188 milions d'euros per mantenir l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball, així com una moratòria en el pagament de la taxa turística. També que es pugui fer tota la contractació de serveis que sigui necessària per fer front a l'epidèmia. Des del govern espanyol, s'ha anunciat una injecció milionària per fer front a la pandèmia des del punt de vista sanitari i econòmic. S'invertiran 2.800 milions d'euros en les comunitats autònomes per reforçar els seus recursos sanitaris i mil milions mes del fons de contingència per a intervencions sanitàries prioritàries. També que les pimes i els autònoms disposin d'una moratòria de sis mesos per pagar els tributs sense interessos, una mesura amb la qual l'executiu preveu que es disposi de 14.000 milions d'euros de liquiditat. L'executiu encara està estudiant la prestació per a progenitors que no puguin fer teletreball i hagin de tenir cura dels fills.

