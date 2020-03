Igualada demana ajuda a metges de vacances i jubilats: «la situació és desesperant»

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha demanat que metges de vacances, amb dies lliures i jubilats vinguin a ajudar l'hospital perquè la situació, ha dit, és "desesperada". "L'hospital està funcionant al límit de les seves forces", ha afegit a Catalunya Ràdio. Castells ha demanat a aquests professionals que es posin en contacte amb el Col·legi de Metges de Barcelona per poder articular aquesta ajuda.



🔴 @marccastells, alcalde d'Igualada, a @maticatradio: "Tenim la plantilla de personal sanitari exhausta, necessitem reforços a urgències, medicina interna i infermeria" https://t.co/UGElG7XBcG — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) March 13, 2020

Ha explicat que ja van fer una crida similar fa unes hores al col·lectiu d'infermeres i això ha suposat un "alleujament" a unes plantilles que estan "exhaustes". Sobre el confinament de la ciutat, ha opinat que l'objectiu de paralitzar l'àrea "s'aconseguirà plenament". Aquest divendres, el consistori atendrà empresaris, comerciants i autònoms.Castells ha donat suport a la mesura de confinament, però ha constatat que tindrà conseqüències importants i ara cal "minimitzar-les". "Estem esperant que passi un dia per veure l'evolució de l'impacte econòmic", ha explicat.

Cal recordar que el Govern ha ordenat el confinament dels veïns d'aquests quatre municipis per intentar contenir el brot de coronavirus que hi ha a la zona, amb 58 casos confirmats segons l'últim balanç de Salut. Fins a la mitjanit, es restringiran els moviments a la zona de manera que els Mossos d'Esquadra deixaran sortir als ciutadans que no tinguin el seu domicili en aquests municipis. A partir de les 00.00 hores, les excepcions per sortir de la zona seran els vehicles d'emergències i altres de caràcter essencial.Les mesures dràstiques que dies enrere es van aplicar a la Llombardia, el nord d'Itàlia, ja han arribat a Catalunya. En concret, a la Cònca d'Òdena. El Govern ha ordenat el confinament d'Igualada i rodalies per intentar frenar els contagis de coronavirus. L'objectiu és clar: intentar tallar les cadenes de transmissió en un focus que concentra 58 persones infectades -36 d'elles professionals sanitaris- i tres morts confirmats. Més enllà de l'emergència en aquesta zona, aquest divendres tancaran ja totes les escoles, instituts i universitats de Catalunya , decisió que afecta 1,8 milions d'alumnes.

