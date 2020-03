VÍDEO Cues quilomètriques als controls de sortida dels Mossos dels pobles confinats de l'Anoia

Els controls de sortida i entrada que els Mossos d'Esquadra fan a l'entorn dels p obles confinats de l'Anoia han generat cues quilomètriques aquest dijous a la nit. El Govern ha decretat ordre que ningú pugui sortir d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena a partir de la mitjanit.Des del moment que s'ha anunciat la mesura hi ha començat a haver un increment de les sortides, principalment de gent que no habita en aquests municipis i que volia sortir-ne per tornar a casa. L'acumulació de vehicles, però, ha creat un cert col·lapse a l'entorn de les vies principals de sortida de les poblacions, que en algun cas ha fet que les cues fossin de fins a una hora.Cal recordar que el Govern ha ordenat el confinament dels veïns d'aquests quatre municipis per intentar contenir el brot de coronavirus que hi ha a la zona, amb 58 casos confirmats segons l'últim balanç de Salut. Fins a la mitjanit, es restringiran els moviments a la zona de manera que els Mossos d'Esquadra deixaran sortir als ciutadans que no tinguin el seu domicili en aquests municipis. A partir de les 00.00 hores, les excepcions per sortir de la zona seran els vehicles d'emergències i altres de caràcter essencial.Les mesures dràstiques que dies enrere es van aplicar a la Llombardia, el nord d'Itàlia, ja han arribat a Catalunya. En concret, a la Cònca d'Òdena. El Govern ha ordenat el confinament d'Igualada i rodalies per intentar frenar els contagis de coronavirus. L'objectiu és clar: intentar tallar les cadenes de transmissió en un focus que concentra 58 persones infectades -36 d'elles professionals sanitaris- i tres morts confirmats. Més enllà de l'emergència en aquesta zona, aquest divendres tancaran ja totes les escoles, instituts i universitats de Catalunya , decisió que afecta 1,8 milions d'alumnes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor