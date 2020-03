La reordenació de JxCat es manté enquistada malgrat les reunions clau dels últims dies

El PDECat manté l'aposta per la coalició i la Crida vol un partit nou, però en sectors de JxCat es promou la idea d'una assemblea constituent amb tots els actors per arrencar la nova etapa

Sense acord. Aquest és el resum de la situació que travessa la reordenació de Junts per Catalunya (JxCat) després dels últims contactes, celebrats al llarg de tota la setmana. Dimecres i especialment dijous es van celebrar trobades rellevants entre actors de tot l'espai -inclosos alts responsables del Govern, segons les fonts consultades per- per mirar de trobar un desllorigador que, de moment, no arriba. A les cites també hi ha participat David Bonvehí, president del PDECat. El partit sosté que la millor fórmula, per ara, és la coalició amb la Crida Nacional per la República i insisteix que no es dissoldrà. Tot i la situació complicada que travessa el país pel coronavirus, des del partit sostenen que la qüestió ha de quedar resolta aquest mes de març."Hi ha temps", manté un dels coneixedors de la situació. "Ara per ara està enquistat", apunta una segona veu consultada. Si no hi ha un acord aviat, assenyala una de les fonts, existeix la possibilitat que Carles Puigdemont, des de Waterloo, acabi fent algun moviment. L'expresident de la Generalitat, que és el líder de JxCat i a qui una immensa majoria de l'espai assenyala com a cap de cartell a les eleccions catalanes acompanyat d'un número dos efectiu, es va reunir la setmana passada amb Bonvehí a Brussel·les , però no es va arribar a cap acord concret. Més aviat el contrari.L'endemà, dimecres, el president del PDECat es va desplaçar a Lledoners, on es va trobar amb Jordi Sànchez, líder de la Crida -amb qui negocia des fa mesos, però amb especial insistència des de finals de desembre i principis de gener-, i també amb Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn . Els tres exconsellers, que no han estat inclosos formalment en les negociacions -fet que ha motivat queixes en alguna de les visites que han rebut últimament- però segueixen amb atenció les converses, són veus rellevants a JxCat i les fonts consultades insisteixen que han de formar part de la "solució".Quina serà? El PDECat segueix proposant la coalició, però la Crida manté que cal un partit nou. Hi ha un camí del mig, que passaria per una assemblea constituent de JxCat amb la participació de tots els actors i que ha estat plantejat en algunes trobades. El que es vol evitar de totes les maneres possibles és una trencadissa, perquè ningú vol pensar en un enfrontament electoral entre l'espai del PDECat i el de la Crida. Tot i això, al partit existeixen veus que aposten per forçar la màquina i allunyar-se de Puigdemont, tot i que admeten que el lideratge de l'expresident és imbatible.Un dels problemes associats a la negociació -que aquesta setmana també s'ha fet més enllà dels murs de Lledoners- és el calendari. Teòricament, la setmana vinent s'hauria de conèixer la data de les eleccions, un cop aprovats els pressupostos, però la celebració del ple està en l'aire per l'auge del coronavirus a Catalunya . Si els comicis són a finals de la primavera, les converses hauran de ser a contrarellotge. Si són a l'octubre, hi ha més temps per plantejar quin ha de ser el futur de la formació. En tot cas, la idea és resoldre-ho tot al març, tot i que ara tothom té un ull posat a l'evolució del virus Si existeix consens en què Puigdemont -a l'espera de prendre una decisió sobre si és cap de cartell i pendent ara de la publicació d'un llibre autobiogràfic sobre el seu periple a l'exili- ha de ser de nou el principal actiu de JxCat a les eleccions catalanes, la tria del número dos fa augurar un pols intern . En les últimes setmanes han crescut les opcions de Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals, que manté contacte sovintejat amb l'expresident i forma part de la taula de diàleg amb l'Estat. Qui s'ha postulat públicament és Damià Calvet , titular de Territori i Sostenibilitat.Calvet, la setmana passada, va proposar primàries per escollir el candidat efectiu. Compta amb el suport de Josep Rull, que hi té dispositada tota la confiança, i amb una àmplia experiència tant en l'època de CDC com del PDECat i de JxCat. Una altra que no ha amagat aspiracions és Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement, a qui dins del PDECat s'assenyala com a candidata en cas de trencadissa. Chacón, tot i la seva lleialtat tant a Puigdemont com a Quim Torra, no ha amagat discrepàncies estratègiques amb les veus de JxCat més favorables a la confrontació.Elsa Artadi, cap de files a Barcelona, s'ha autodescartat , mentre que Laura Borràs, que lluita contra una investigació al Tribunal Suprem per la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, no llença la tovallola i manté el suport intacte de part de les bases de JxCat. La decisió no trigarà a arribar i estarà determinada per com acabi la reordenació i, per tant, pel rumb que imprimeixi Puigdemont a la formació que lidera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor