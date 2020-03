Abascal, infectat de coronavirus

Este martes, al conocer el positivo de Javier Ortega, me puse en cuarentena y pedí a un laboratorio privado un test de Covid-19. La prueba también ha dado positivo así que seguiré trabajando desde casa. Gracias por vuestra preocupación aunque me encuentro razonablemente bien. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) March 12, 2020

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha informat a través del seu compte de Twitter que està infectat de coronavirus.Abascal s'ha sotmès a un test d'un laboratori privat que ha donat positiu, després d'haver decidit posar-se en quarentena, un cop es va conèixer que el seu company de files, Javier Ortega Smith també estava infectat de Covid-19 El líder de Vox demanarà al president espanyol, Pedro Sánchez, que la reunió entre els líders dels partits prevista per dilluns es faci de manera telemàtica. Abascal també demana "unitat d'acció nacional" i que el govern espanyol decreti l'estat d'alarma.A banda d'Abascal, la diputada de la formació al Congrés Macarena Olona, també donat positiu per coronavirus. D'aquesta manera, ja són quatre els membres de la formació que resulten infectats, després de que ho fos el número dos del partit, Ortega Smith, i un altre diputat del qual no ha transcendit el nom.

