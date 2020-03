Per què la gent està comprant paper higiènic de manera massiva? Us ho expliquem

People are beginning to raid the kitty litter aisle PLEASE TELL ME THIS ISN’T A BACK UP PLAN FOR THE TOILET PAPER SHORTAGE #ToiletPaperApocalypse pic.twitter.com/hvegGx5EYz — Jess McGuire (@jessmcguire) March 5, 2020

Compres massives als supermercats per angoixa a un desproveïment de productes arran dels efectes del coronavirus. Així està responent una bona part de la població catalana i mundial a la crisi generada pel Covid-19 a tot el planeta, assumint mesures dràstiques sense cap mena de precedent. Una d'aquestes ha estat anar a comprar de manera massiva en els establiments alimentaris, superant l'estoc d'alguns productes. Un d'aquests ha estat el paper higiènic, sense preferiblement un argument raonable. Us preguntem per què.El motiu es pot explicar a partir del concepte anglosaxó FOMO (Fear Of Missing Out, que en català es tradueix com a "Por De Quedar-se Sense"). És un concepte que pot arribar a derivar com un problema psicològic, tot i que en aquests casos de crisi global, esdevé més normal del compte.A través de les xarxes socials, s'han viralitzat desenes de vídeos de persones comprant de manera massiva rotllos de paper de vàter. Aquest efecte es produeix a partir d'una cadena de successos: diverses persones coincideixen en comprar, a la vegada, paper higiènic. Una altra persona veu com aquesta gent en compra i decideix fer-ho també, creient que es quedarà sense. Un altre client fa el mateix, agafant dos o tres paquets més per por a no tenir-ne suficient i així es van sumant persones.Al final les prestatgeries queden buides i un últim client fa una fotografia, alertant a les xarxes socials del "desproveïment". A això se li suma que el paper de vàter és un producte que ocupa molt espai a les prestatgeries, donant una sensació molt clara als clients de desproveïment d'existències.És per això mateix que les autoritats de diversos països, com Itàlia, demanen que no compri a cuitacorrents, saturant els supermercats de manera il·lògica i sense que hi hagi cap risc clar de quedar-se sense productes alimentaris. El govern italià manté oberts els establiments de menjar, de la mateixa manera que les farmàcies. Diversos mitjans han publicat imatges i vídeos de gent comprant de manera massiva paper higiènic.

