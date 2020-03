El fill d'un infectat de coronavirus a Catalunya: «No van fer cas als símptomes que tenia el meu pare»

Aquest dimecres es confirmava el primer cas d'infectat per coronavirus de Granollers, el d'un home de 71 anys que es troba ingressat a la Vall d'Hebron. Mentre s'esperen novetats sobre aquest cas, el seu fill ha posat el crit al cel per com han tractat el seu cas des de l'Hospital de Granollers. En declaracions a, critica que al centre no van fer cas als símptomes que presentava i a l'alerta que havia estat en contacte amb una persona de Milà: "Dissabte passat el meu pare ens va dir que feia deu dies que tenia febre i malestar, però que no havia anat al metge perquè estaria tot col·lapsat. L'endemà al matí, al veure que no millorava, ens el vam emportar a urgències", relata.Un cop a l'Hospital de Granollers, recorda que van posar al dia als professionals sobre el quadre simptomàtic que presentava el seu pare, però critica que els van fer esperar molt: "Vem estar sis hores de rellotge a urgències. No et pots imaginar la quantitat de gent que va passar per allà mentre ell estornudava i tossia", alerta. Afegeix que, a les cinc de la tarda i quan "li faltava l'oxigen", van exigir que l'atenguessin.D'aquí va passar a un box, i després a una habitació, on explica que s'hi van estar fins les 12 del migdia de l'endemà. critica que en aquest nou espai no es van prendre les mesures de seguretat pertinents: "Van passar per allà tres o quatre infermeres i un mínim de dues metgesses. A mi, que em vaig estar hores al seu costat, no em van donar cap protecció. I tot i advertir-los de la situació, fins i tot van fer broma", assegura. Diu que quan van veure que li fallava l'oxigen li van començar a fer proves: "Li van aplicar el protocol del coronavirus, però abans el de la grip A i el de la grip B. Al final es van il·luminar i, al cap d'unes hores, va donar positiu. I d'aquí el van sedar, intubar i amb pronòstic molt greu a l'UCI", lamenta.El fill de l'infectat també lamenta que no li hagin fet la prova a ell o a la resta de familiars que van estar en contacte amb el pare: "Al confirmar que era coronavirus ens van dir que marxéssim cap a casa i ens aïlléssim. Jo, els meus germans i la meva dona vam estar moltes hores en contacte amb ell, i en el meu cas tinc febre i les vies respiratòries carregades. Em van trucar per demanar-me disculpes i per dir-me que enviarien tècnics a fer-nos la prova, però de moment no han aparegut. He trucat al 061 i m'han tractat d'histèric", rebla. "Només els envien a casa, no fan ni el test. Perquè si no hi ha test, no hi ha diagnosi. I si no hi ha diagnosi, no hi ha cas declarat", finalitza.

