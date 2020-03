VÍDEO El potent missatge de Carlos Cuevas sobre els efectes del coronavirus

Vaig volar a Roma el passat dilluns 24 de febrer. Hi havia 230 casos de #COVID19. Vaig tornar aquest dilluns, 9 de març (només 14 dies després) amb més de 9.000 casos diagnosticats. — Carlos Cuevas (@CarlosCuevas44) March 12, 2020

Vaig volar a Roma el passat dilluns 24 de febrer. Hi havia 230 casos de #COVID19. Vaig tornar aquest dilluns, 9 de març (només 14 dies després) amb més de 9.000 casos diagnosticats. — Carlos Cuevas (@CarlosCuevas44) March 12, 2020

I mireu-los, ara. Aquí ja en tenim 1700 i tot segueix com si res. Què no entenem? No parlo de mesures del govern, parlo del marc mental. Assumim des de ja que haurem de canviar els nostres hàbits durant un temps. Tots hi perdrem diners, llibertats i privilegis capitalistes. Tots. — Carlos Cuevas (@CarlosCuevas44) March 12, 2020

I mireu-los, ara. Aquí ja en tenim 1700 i tot segueix com si res. Què no entenem? No parlo de mesures del govern, parlo del marc mental. Assumim des de ja que haurem de canviar els nostres hàbits durant un temps. Tots hi perdrem diners, llibertats i privilegis capitalistes. Tots. — Carlos Cuevas (@CarlosCuevas44) March 12, 2020

I per cert: el proper miserable que hi tregui ferro amb l’argument que només morirà la gent gran o amb patologies prèvies, que m’ho digui d’aprop. Hi ha gent gran i amb problemes de salut a la meva vida que no vull que els hi passi res per la irresponsabilitat de ningú. — Carlos Cuevas (@CarlosCuevas44) March 12, 2020

I per cert: el proper miserable que hi tregui ferro amb l’argument que només morirà la gent gran o amb patologies prèvies, que m’ho digui d’aprop. Hi ha gent gran i amb problemes de salut a la meva vida que no vull que els hi passi res per la irresponsabilitat de ningú. — Carlos Cuevas (@CarlosCuevas44) March 12, 2020

No és l’apocal·lipsi, és una oportunitzat preciosa per la consciència, la responsabilitat i la solidaritat. — Carlos Cuevas (@CarlosCuevas44) March 12, 2020

L'actor català Carlos Cuevas, protagonista de sèries de renom com Merlí, ha obert un fil a Twitter perquè la gent prengui consciència sobre el coronavirus després de la seva estada a Itàlia, en els moments previs de la propagació de la pandèmia.Itàlia ha superat aquest dijous els 1.000 morts per coronavirus i ja té 15.113 casos. L'últim balanç de les autoritats italianes apunta que els contagis han augmentat en 2.651 en les darreres 24 hores, el dia que més ha crescut aquesta xifra, mentre que les morts ho han fet en 180.Del total de persones que des de l'inici del brot s'han compatibilitzat com a infectats, 1.258 ja s'han curat, el que suposa que 213 s'han recuperat del virus en les darreres 24 hores. Actualment, el nombre de contagiats a Itàlia és de 12.839. La regió que continua tenint més casos, amb diferència, és la Llombardia, amb 8.725, que són 1.1445 més respecte al dimecres. La segueix Emília-Romagna amb 1.947 casos, 208 de nous en les darreres 24 hores."Vaig volar a Roma el Passat dilluns 24 de febrer. Hi havia 230 casos de #COVID19. Vaig tornar aquest dilluns, 9 de març (només 14 dies després) amb més de 9.000 casos diagnosticats", diu la primera piulada. Segueix el fil:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor