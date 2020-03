Madrid converteix hotels en hospitals

La Comunitat de Madrid continua aprovant mesures per intentar frenar la pandèmia de coronavirus. La situació és cada dia més crítica al principal focus del brot a l'Estat, que avui ja ha superat 1.350 contagis. Aquests dijous a la tarda, el govern d'Isabel Díaz Ayuso ha anunciat que agrupa el centenar d'hospitals, públics i privats, sota el "comandament únic" de la conselleria de Sanitat.Des d'aquest mateix dijous també s'han començat a medicalitzar hotels amb l'objectiu d'arribar, com més aviat possible, als 1.000 llits habilitats per a les cures intensives. Aquests hotels-hospitals actuaran com a "recurs assistencial intermedi" entre el domicili, on s'hi quedaran els més lleus, i el centre hospitalari. També es medicalitzaran algunes residències d'avis.El govern demana a la població que no vagi a discoteques ni a terrasses mentre estudia com clausurar-les. També es decretarà el tancament de parcs infantils. Totes aquestes mesures formen part d'un pla estratègic que inclou 200 mesures.El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterat que una bona mesura per minimitzar el risc de contagi i propagació del virus és quedar-se a casa.

