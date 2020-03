Un informe de l'ONU recorda a Espanya que ha de protegir els drets humans dels catalans

El relator de l'ONU per a les Minories Nacionals ha fet públic aquest dijous el seu informe després de visitar l'estat espanyol entre els dies 14 i 25 de gener de l'any 2019. Malgrat reconèixer millores i aspectes positius, el document fa una sèrie de recomanacions per encarar els reptes en la implementació dels drets de les minories a Espanya, entre les quals inclou Catalunya com a "minoria nacional". L'informe, de 17 pàgines, detecta "llacunes" en els drets de les minories a Espanya, especialment en l'àmbit de la llengua i l'ensenyament.L'autor de l'informe és Fernand de Varennes i per fer-lo va visitar Madrid, Catalunya, el País Basc, Galícia i Andalusia. En l'apartat de "Participació a la vida pública", el relator fa referència als fets de la tardor de 2017 i dona suport a l'informe sobre el Grup de Detencions Arbitràries de l'ONU i reitera que les condemnes per sedició als líders del procés van encaminades a castigar-los per la seva visió política. En aquest sentit, també denuncia la brutalitat policial contra activitats pacífiques.L'informe també es fa ressò de les denúncies a Catalunya pel "discurs d'odi" contra els catalans com a minoria a Espanya, així com de la criminalizació que se'n va fer parlant d'"amenaça" o de "traïdors", especificant que "a vegades es feia amb un llenguatge violent". Per tot plegat, el relator de l'ONU diu que espanya té "obligacions legals" per protegir els drets humans dels catalans, especialment en relació amb la llibertat d’expressió, inclosa llibertat ideològica, la llibertat de reunió pacífica i d'associació, i participació en la vida pública.

