El Bisbat de Tortosa es rebel·la contra el coronavirus

El bisbe de Tortosa, Enric Benavent, ha emès un decret anunciant es manté la celebració de les misses a les parròquies de la diòcesi i recordant que les esglésies han de continuar obertes en l'horari habitual malgrat l'expansió del coronavirus . Benavent demana als capellans que tinguin "especial cura en l'assistència espiritual dels malalts" i ha enumerat diverses recomanacions en el culte, la litúrgia i altres activitats per evitar possibles contagis.Principalment, la retirada de l'aigua beneïda de les piles, la neteja dels espais de culte, el rentat de mans abans de la litúrgia per part dels sacerdots, suprimir el gest de donar-se la pau, evitar el contacte físic amb les imatges religiosos o donar la comunió a la mà "i no a la boca".Segons el mateix Bisbat, s'han de complir també les normes de les autoritats sanitàries estatals, així com de la Generalitat i del País Valencià. En aquest sentit, deixa en mans de les autoritats civils la continuïtat de la catequesi, esplais o grups de joves. També planteja deixar una distància prudencial entre persones i respectar la norma del terç de l'aforament.

