El líder de la Gürtel assegura que va compartir un compte a Suïssa amb el rei Joan Carles

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha assegurat aquest dijous que quan el seu assessor financer, considerat el cervell financer de la trama, Ramón Blanco Balín, li va presentar l'administrador de comptes suïssos Arturo Fasana i li van crear una societat a Suïssa, li van explicar que els seus diners anirie al compte "Soleado", "per on passen les grans fortunes del país, inclosa la del rei d'Espanya", ha dit referint-se a Joan Carles I. Correa ha confessat que tenia diners a Suïssa: "Com el rei d'Espanya"."Em van dir que no fes preguntes però que hi havia un compte que es deia "Soleado", ha apuntat Correa en el judici per les irregularitats en els contractes vinculats a la visita del Papa Benet XVI a València el 2006. A preguntes de l'advocat de Blanco Balín, ha explicat que va ser el gendre de José María Aznar, Alejandro Agag, qui el va posar en contacte amb Blanco Balín, que el va presentar a Arturo Fasana a Ginebra perquè "té despatx allí i porta grans fortunes espanyoles". Ha explicat que mai havia parlat d'aquest assumpte "perquè he tingut por".La declaració de Correa ha durat unes dues hores i ha estat interrompuda en diverses ocasions pel president del tribunal, José Antonio Mora, que volia que se centrés en la seva intervenció en tot el referent a la visita papal. A més, el líder de la Gürtel ha apuntat que no coneix a ningú del PP de València, ni tan sols a l'expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino, que s'enfronta a 11 anys de presó. Ha dit que l'únic contacte que ha tingut amb l'expresident Francisco Camps va ser amb motiu del casament de la filla de José María Aznar, i que les relacions amb els populars de la comunitat eren una cosa d'Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

