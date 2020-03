Els jutges acorden suspendre els desnonaments que no siguin «urgents»

La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha requerit als jutjats que valorin acordar la suspensió de tots aquells desnonaments que no siguin urgents. La mesura afecta totes les activitats exteriors de les comitives judicials, per evitar exposar-les al risc de contagi del coronavirus.Els jutges també demanen evitar aglomeracions als jutjats i que s'eviti la celebració de judicis i vistes que impliquin la participació de col·lectius de risc, principalment gent gran i persones amb patologies prèvies.També demanen utilitzar la videoconferència en tots els procediments judicials que ho permetin.Els jutges estableixen que l'activitat judicial haurà de garantir els serveis de guàrdia, les actuacions judicials que en cas de no celebrar-se causessin un dany "irreparable", l'expedició de llicències d'enterrament, celebració de matrimoni i inscripció de naixements al Registre Civil i les ordres de protecció en casos de violència masclista i contra els infants.

