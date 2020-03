El grup de suport a la sindicatura de l'1-O convoca una concentració de suport als acusats el 27 d'abril

El grup de suport a la sindicatura electoral de l'1-O s'ha presentat aquest dijous en societat de cara al judici que hauran d'afrontar els cinc síndics a partir del 27 d'abril. El grup tindrà diverses vies de contacte, entre elles el correu electrònic sindics1octubre@gmail.com i els perfils de Twitter (@sindics1octubre), Facebook (@sindics1octubre) i Instagram (@sindics1octubre). La primera acció serà una concentració de suport als encausats el dia que comenci el judici.El Parlament va encarregar l'any 2017 a cinc experts -l'advocada de Girona Marta Alsina; Marc Marsal, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona; Josep Pagès, professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona; Tània Verge, professora de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, i Jordi Matas, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, com a president de la Sindicatura- la tasca de supervisar les votacions de l'1-O.Per la pressió de les sancions imposades per la justícia espanyola, van haver de plegar abans del referèndum. Ara, se'ls acusa dels delictes de desobediència i usurpació de funcions, i s'enfronten a penes de dos anys i nou mesos de presó. El grup de suport denuncia que aquest judici suosa una "laminació de la llibertat acadèmica, un atac a la democràcia, i l'enèsima mostra de la repressió de l'Estat Espanyol. El col·lectiu ha anunciat també que farà diferents accions per tal de difondre el cas en l'àmbit català i internacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor