Una fuita d'una empresa de Castellbisbal inunda l'AP-7 de pols blanca

⚫ L'AP-7 està tallada a Castellbisbal (pk 167) i al Papiol (pk 163) ➡ nord per tasques de neteja de la via https://t.co/EegtlpzRMr — Trànsit (@transit) March 12, 2020

Núvol de pols aïllant sortint de l'empresa de Castellbisbal. Foto: Cedida

⚠ Segons @emergenciescat la pols que està dificultant la visibilitat a l'AP-7 entre el Papiol i Castellbisbal no és tòxica, però és irritant. Recomanem:



➡ tancar les finestres del vehicle

➡ no tenir activats els sistemes de ventilació https://t.co/fFphXbqQo0 — Trànsit (@transit) March 12, 2020

Incident (13.27h) en una empresa #Castellbisbal. Hi ha hagut fuita d'un aïllant en pols (silicat d'alumini) provocat durant tasques manteniment empresa (no tòxic). L'emissió de pols s'ha aturat ràpidament



Manteniment carreteres i @bomberscat netejant la carretera#ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) March 12, 2020

Una empresa de Castellbisbal ha patit una fuïta d'aïllant en pols que a hores d'ara dificulta la circulació a l'autopista AP-7. Actualment la via està tallada a Castellbisbal i al Papiol en sentit nord per tasques de neteja.L'empresa ha tingut l'incident a dos quarts de dues del migdia mentre es feien tasques de manteniment. Tot i que la pols no és tòxica des del Servei d'Emergències de Catalunya (SEM), és irritant i per això recomanen tancar les finestres dels vehicles i no tenir activats els sistemes de ventilació.

