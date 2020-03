Es manté la preinscripció? Les universitats faran classes a distància? Cinc respostes als dubtes

La propagació del coronavirus a Catalunya ha provocat l'anunci de tancament d'escoles, instituts i universitats . La mesura s'aplicarà a partir d'aquest divendres i, com a mínim, s'allargarà durant 14 dies. Per tant, els alumnes no es reincorporaran a les aules fins al 30 de març.El tancament de centres ha generat preguntes entre estudiants i famílies. El curs continuarà a distància? Les dates del curs es mantindran? Què passa amb les preinscripcions? Tot seguit, un recull de respostes.Generalitat i govern espanyol han expressat postures diferents sobre la possibilitat que els infants segueixin el curs a distància. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ho ha descartat en una entrevista a TV3, amb l'argument que perjudicaria l'alumnat amb menys recursos i aprofundiria la bretxa digital.En canvi, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha obert la porta a seguir el curs a distància. Sánchez ha recomanat a totes les comunitats autònomes que tanquin els centres i s'ha compromès a fomentar la continuïtat del curs via online.Les universitats sí que han obert la porta a seguir amb el curs de manera virtual. "Cal tenir presents les possibilitats que ofereixen totes les eines relacionades amb la plataforma docent del Campus Virtual", demana la UB als seus professors.La UPF està avaluant sistemes alternatius per a l'avaluació del segon semestre i valora substituir els exàmens per activitats no presencials. En el cas de la UAB, la universitat ja ha decidit substituir les classes presencials per docència virtual"Demano, al conjunt de la comunitat universitària el màxim esforç per mantenir la qualitat docent en aquest context", afirma el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, mentre que a la Universitat Rovira i Virgili ha informat que les classes es faran de manera virtual, sempre que sigui possible.Tot i que la situació és d'incertesa, d'entrada la Generalitat assegura que el seu full de ruta no preveu allargar el curs a causa de la suspensió de classes. Amb tot, l'evolució de l'epidèmia marcarà les decisions a prendre.El tancament d'aules estarà vigent fins al 27 de març i les vacances de Setmana Santa comencen el 4 d'abril. Per tant, si la suspensió de classes no s'allarguen, els alumnes només tindrien una setmana lectiva abans del període festiu.Les proves d'accés a la universitat estan previstes pels dies 9, 10 i 11 de juny i, per tant, queden fora del període de suspensió de les classes als instituts.Bargalló ha descartat per ara ajornar la selectivitat. Un extrem que només es produiria si el tancament d'aules dura "setmanes i setmanes", segons el conseller.El Departament d'Educació manté la preinscripció escolar entre el 23 de març i l'1 d'abril. Això sí, es faran obrint només unes hores concretes els centres escolars. El departament també estudia la possibilitat que les famílies puguin fer les preinscripcions de manera telemàtica.També es mantenen les jornades de portes obertes a les escoles i des de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) demana a Educació que s'asseguri de transmetre la informació a totes les famílies, en especial a aquelles que encara no tenen cap fill dins el sistema educatiu.

