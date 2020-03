L'Íbex 35 s'enfonsa en la pitjor caiguda de la seva història

L'Íbex 35 ha registrat aquest dijous la pitjor caiguda de la seva història, en patir una caiguda de el 14,06% a la sessió, que l'ha portat a tancar en 6.390,9 punts, a nivells d'agost del 2012 -encara sota els efectes de la crisi del 2008-.La caiguda, en la mateixa jornada que altres borses arreu del món s'han ensorrat per la por a les conseqüències econòmiques del coronavirus, ha estat encara pitjor que el 12,35% que va perdre el dia que el Regne Unit va decidir abandonar la Unió Europea, al juny de 2016.L'Íbex 35 ja havia començat la jornada amb caigudes, i les mesures anunciades al migdia pel Banc Central Europeu per fer front a la crisi del coronavirus no han semblat convèncer els inversors. L'organisme ha decidit mantenir els tipus d'interès , mentre el mercat esperava un moviment en el mateix sentit que els realitzats d'emergència per la Reserva Federal (Fed) i el Banc d'Anglaterra, que havien abaixat els tipus de mig punt amb l'objectiu de pal·liar en part el impacte del coronavirus en l'economia.En el seu lloc, l'autoritat monetària ha aprovat una sèrie de subhastes de liquiditat temporals fins a juny de 2020 i ha donat llum verda a una compra extraordinària d'actius per valor de 120.000 milions fins a finals d'any

