Farmàcies, la primera trinxera: «Estem substituint els ambulatoris»

La majoria de mascaretes ja s'han venut a tot el territori. Foto: Eli Don/ACN

"Estem aguantant sense cap mena de protecció ni mascaretes. Atenent gent amb símptomes i en un taulell". Nervis, preocupació i molta càrrega de feina a les farmàcies. Les informacions de l'expansió del coronavirus a Catalunya han aixecat les alarmes en molts sectors de la població catalana, que ha decidit seguir moltes de les mesures de seguretat sanitàries imposades pel Govern. En aquesta mesura, els ambulatoris reben molts menys pacients per la por infundada a poder contraure el virus a la zona d'urgències, una recomanació del Departament de Salut. En tot aquest context, les farmàcies són la primera línia de contingència sanitària de la població. Desbordades, estan fent el servei -en la mesura de les seves possibilitats- d'ambulatori que moltes persones no poden fer. Diverses farmàcies contactades ambconfirmen que des que l'epidèmia va arribar a Catalunya, les farmàcies estan actuant com a ambulatoris en molts casos. La doctora en farmàcia, Maria Jesús Aisa, explica que a la seva de Nou Barris "estan atenent un nerviosisme generalitzat"."El més demandat és gel desinfectat de mans, fins i tot alcohol. Hi ha persones que estan apuntades en tres o quatre llistes de diferents farmàcies per quan en portin més", explica. Han atès un gran volum de casos de persones amb molta angoixa, amb informacions esbiaixades i retrets als mateixos farmacèutics. "Ens ensenyen símptomes, taques a la pell... Estem fent d'ambulatori quan no podem diagnosticar ni atendre amb aquests recursos", assenyala Aisa.Els productes i medicaments que s'han comprat més en els últims dies són termòmetres i paracetamols. Les mascaretes, esgotades en pràcticament totes les farmàcies, ja no són ni demandades. Altres repartidors de la Federació Farmacèutica asseguren que molts locals es troben en el mateix estat, desbordats de feina, pacients i persones preocupades que intenten explicar els símptomes a les farmàcies per no haver d'anar als ambulatoris.La farmacèutica de la Farmàcia Catalunya de Barcelona, Núria Espona, explica que l'activitat del seu negoci ha incrementat ostensiblement i que molts clients realitzen consultes mèdiques. "És una oportunitat per posar en valor la tasca dels farmacèutics. Som els professionals sanitaris de més proximitat i de vegades sembla que només siguem comerciants", defensa.El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) i el Govern han pactat un protocol d'actuació pel coronavirus dirigit als professonals farmacèutics. El protocol indica quan cal sospitar d'un cas de coronavirus, com cal actuar davant d'una sospita, quins consells bàsics d'higiene cal transmetre i com s'han de prendre les constants a pacients que puguin haver-se infectat. El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB) ha decretat el teletreball dels seus empleats. Aquesta mesura la reben amb queixes els farmacèutics, ja que no reben cap tipus d'informació o protocols de prevenció de contagis més enllà del comunicat rutinari que va fer el CCFC.També transmet que no cal utilitzar mascaretes a les farmàcies de manera "rutinària" i informa de les respostes que cal donar als usuaris en cas de dubte. Per exemple, què cal fer si s'ha viatjat a una zona de risc o si s'ha estat en contacte estret amb un cas confirmat. Tot i això, diversos farmacèutics es queixen de la informació rebuda pel Col·legi, assenyalant que es troben exposats a que qualsevol persona portadora del virus els hi traspassi "sense tenir cap tipus de protecció".El CCFC reivindica que les farmàcies tenen un paper "molt rellevant" com a punts d'informació rigorosa i adequada a la població i, eventualment, de detecció de casos sospitosos d'infecció per coronavirus.

