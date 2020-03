VÍDEOS i FOTOS La xarxa lluita contra el coronavirus amb humor: bromes i acudits per superar l'angoixa

boomers vacían un mercadona con linkin park de fondo HD 60 fps pic.twitter.com/GbWp2Rmtb9 — koala (@koaloro_) March 10, 2020

*epidemia de coronavirus*

-Boomers: *saquean el mercadona*

-Millenials: A ver si me contagio y me muero ya jajaaj

-Gen z: pic.twitter.com/qtU4dhxGnI — Oskar (@Oskar_bg) March 11, 2020

El doctor Antoni Trilla arribant a una entrevista. pic.twitter.com/Xa8PMkYWez — Teresinologia (@teresinologia) March 12, 2020

QUI ÉS EL LOCU ARA??? pic.twitter.com/j1kUoiw2aF — Lady Xocolat (@Ayen_de_3) March 11, 2020

españa es esa chica q llega tarde pero ya viene borracha https://t.co/diZ7cjejUJ — hector (@tontopoias) March 11, 2020

En Murcia lo tenemos claro pic.twitter.com/bt4DwXAnOV — kritter (@kritterio) March 11, 2020

Así nos lavamos los de Bilbao las manos para prevenir el coronavirus. Aivalaostia pues. pic.twitter.com/fIlQ41rkDJ — Bertolt Brecht 🔻 🎗️ (@Bertoltbrecht36) March 8, 2020

Tot Catalunya després de saber que s'ha detectat el primer cas de Coronavirus : https://t.co/a0OSuvijlr — Núriasaurio🦖🛸 (@nuriasaurio) February 25, 2020

Apolo i Razzmatazz han tancat. Ara sí que comença la crisi estudiantil catalana. — Alexànder Golovín (@andersivera) March 11, 2020

La gent va lloca pel paper de vàter i les llenties. Catalans hasta la sepultura. — Albert Lloreta (@AlbertLloreta) March 10, 2020

Coronavirus response plan summarized:pic.twitter.com/OTNjWSds7j — Sven Henrich (@NorthmanTrader) March 10, 2020

Mucho desabastecimiento pero el brócoli ni lo tocáis, cabrones pic.twitter.com/lw1Hol5N3h — Ivanjode (@Ivanjode) March 10, 2020

No me va matar lo vodka de 4 euros del mercadona quan tenia 15 anys me matarà una merda de constipat xino — German #Rebrotarem ☭🔻 (@GermanGF7) March 10, 2020

L'humor és una de les majors armes de l'ésser humà. Des de temps immemorials, els acudits, les bromes, els estirabots i les gràcies han estat una mesura de relativització i alegria per a moltes situacions crítiques, despertant una gran creativitat entre les persones a l'hora d'afrontar moments complicats. A través de les xarxes socials, aquesta capacitat d'humor s'ha accentuat fins a nivells insòlits, amb ocurrències úniques que han acabat donant la volta al món.Twitter és una de les xarxes de referència en aquest aspecte. Tot i ser una de les més divulgatives -amb desenes de fils científics o sobre les mesures preses en altres països pel coronavirus-, també és una de les més prolífiques en utilitzar l'humor com una de les armes més eficaces contra la histèria generada per la crisi del coronavirus arreu del planeta. Un dels moviments més significatius és el dels joves, tant els millenials com els anomenats de la generació Z, referents en utilitzar l'humor d'internet com a arma, com a context o com a explicació.Imatges, vídeos, acudits, expressions, frases fetes i monòlegs consagren tota una bateria de bromes per intentar relativitzar una preocupació generalitzada pel virus. Hem fet una tria de les millors, després de dies de creativitat per part dels usuaris.

