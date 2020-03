Els contagis de coronavirus a Catalunya es disparen fins als 315

Els contagis de coronavirus es disparen fins als 315. En les últimes 24 hores, s'han registrat 135 positius nous. També han mort dues persones més, que eleven la xifra total de víctimes mortals a 6, segons l'últim balanç del Departament de Salut.Del nombre total de casos, 25 són greus -cinc més que ahir-. En relació als professionals sanitaris, hi ha un total de 49 casos positius i 400 confinats. Paral·lelament, ja han rebut l'alta mèdica tres pacients.La meitat de morts, tres de les sis, s'han registrat a Igualada , on s'ha produït el brot intern més agressiu en territori català . Es tracta d'una dona de 71 anys; una de 83 i un home de 86 anys, tots ells amb patologies prèvies importants.Salut ja havia advertit poc abans que el degoteig de contagis per coronavirus s'intensificarà durant les properes dues setmanes. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, havia precisat que aquest escenari no és cap sorpresa. "No ens estranya", ha remarcat. Ha explicat que la pandèmia es troba en plena fase ascendent a Catalunya, on els positius per covid-19 superen els 200, i a la resta de l'Estat, on en són més de 3.000. Forma part de l'evolució "natural" del brot.

