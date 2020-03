Intervenir la sanitat privada i no pagar el lloguer: les demandes del «pla de xoc social» pel coronavirus

1/ Davant la crisi i l'excepcionalitat del #Covid_19, instem als poders públics a decretar un #PladeXocSocial. La vida i les persones, primer.



Impulsem 10 mesures urgents, entre les quals una moratòria del pagament del lloguer i de tots els desnonaments. Ho expliquem en el fil. pic.twitter.com/WG3yRF2E8g — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) March 12, 2020

Part del sector social ha sortit al pas de les demandes de la patronal catalana Foment del Treball, que ha reclamat una r educció d'impostos a les empreses i facilitats per acomiadar treballadors arran de la crisi del coronavirus. Ara, el Sindicat de Llogaters, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la CGT, Élite Taxi i Riders X Derechos responen demanant que les administracions públiques posin a disposició de l"interès general" els recursos de la sanitat privada i una moratòria en el pagament de lloguers i hipoteques.Els col·lectius també demanen injectar més recursos econòmics al sistema de sanitat pública i obir les plantes d'hospitals tancades durant el període de retallades.En matèria d'habitatge, proposen una moratòria en el pagament d'hipoteques i lloguers. "Cal paralitzar el cobrament de rendes immobiliàries i alleugerir l'asfíxia de la població, en un context en el qual l'economia comença a paralitzar-se i els ingressos a disminuir", argumenten. També reivindiquen aturar els desnonaments i paralitzar els processos judicials que puguin acabar en desallotjaments.En les seves demandes, els col·lectius inclouen que els treballadors afectats pel coronavirus cobrin el 100% del salari, així com el 100% del salari per aquelles treballadores que no puguin assistir al seu lloc de treball, per fer-se càrrec de terceres persones afectades pel virus,També reclamen aturar tots els ERO, temporals o no, que les empeses hagin iniciat o tinguin intenció d'iniciar. Aquest dijous, CCOO, UGT i les patronals han instat Sánchez a facilitar i agilitzar els expedients de regulació d'ocupació temporals Pel que fa als treballadors autònoms, demanen l'exempció del pagament de la quota d'autònoms i cobertura econòmica per qui no pugui desenvolupar les seves tasques laborals per motius de confinament, malaltia o per fer-se càrrec de terceres persones afectades pel virus.

