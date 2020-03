El Port de Barcelona també aplicarà mesures per reduir l'impacte econòmic del coronavirus

El Port de Barcelona , conscient de l’impacte negatiu que el coronavirus està tenint en el sector logístic a nivell mundial, ha decidit aplicar una sèrie de mesures per reduir l’afectació que l’expansió del COVID-19 pot tenir a nivell econòmic.En línia amb les mesures econòmiques anunciades per la Comissió Europea, el Govern de l’Estat i la Generalitat per intentar mitigar els efectes negatius d’aquesta situació en l’economia, el Port de Barcelona ha pres la decisió d’actuar per minimitzar aquest impacte entre els seus concessionaris i clients. Per això, s’ha començat a estudiar tot un seguit de mesures, algunes de les quals es posaran en marxa en els propers dies i d’altres que s’aniran definint properament.Una de les decisions que serà d’aplicació immediata és la no penalització a les terminals en cas de no complir amb els tràfics mínims compromesos per causes derivades del coronavirus durant el període d’afectació de l’expansió del COVID-19.D’altra banda, i en funció de les quanties a liquidar, el pagament de la taxa d’ocupació passarà a ser mensual, en lloc de trimestral o semestral, fins el 31 de desembre d’aquest any. Amb aquesta mesura es pretén ajudar les empreses davant de possibles situacions de tensions de tresoreria o problemes de liquiditat.En els propers dies, s’estudiaran altres mesures destinades a minimitzar els efectes negatius que es posaran en marxa en funció de l’evolució de la situació.

