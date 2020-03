La Cursa El Corte Inglés també es posposa pel coronavirus

L’organització ajorna la celebració de la popular prova com a mesura preventiva davant les afectacions que genera el Covid-19. — La Cursa El Corte Inglés (@LaCursaECI) March 12, 2020

La 42a Cursa El Corte Inglés també es posposa pel coronavirus. Aquesta és la decisió que ha pres l’organització de la prova tenint en compte les recomanacions de les autoritats competents en matèria de salut i seguretat respecte a grans esdeveniments esportius.La cursa barcelonina és una de les proves atlètiques populars més importants del món, destacant-ne el seu caràcter transversal, on hi tenen cabuda corredors de totes les edats. Precisament, aquest component festiu i popular, fa que hi hagi un percentatge important de col·lectius de risc.L’organització no vol posar en risc la salut de cap dels participants i, per aquest motiu, hadecidit posposar la celebració de la 42a Cursa El Corte Inglés, prevista inicialment per al 19d’abril d’aquest any. De moment, encara no s'ha anunciat cap data alternativa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor